«Его уход с радостью примет население»: политолог Беше-Головко о протестах против политики Макрона

Движущая сила протестов во Франции – это так называемые «желтые жилеты». В 2018 году они выступали против экономической программы, предложенной Макроном, которая предполагает повышение налогообложения на них для того, чтобы сократить зависимость Франции от ископаемого топлива и мотивировать людей переходить на альтернативные источники энергии. Именно по этой причине произошел стремительный рост цен на топливо. Тогда протестующие требовали отставки главы государства.