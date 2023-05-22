«Его уход с радостью примет население»: политолог Беше-Головко о протестах против политики Макрона

Франция славится не только круассанами и Эйфелевой башней, но и регулярными массовыми протестами. Последняя серия забастовок была направлена против пенсионной реформы, утвержденной премьер-министром страны Элизабет Борн и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Эммануэль Макрон является президентом страны с 14 мая 2017 года. С тех пор местные жители не раз выступали с критикой его политических решений и устраивали массовые демонстрации.
Французский политолог, профессор публичного права Карин Беше-Головко рассказала корреспонденту ФАН, почему к Макрону сформировалось столь негативное отношение, и что случится быстрее: «принятие» французами его политики или все же смена главы государства.
«Макрон непопулярен, как и все лидеры, которые проводят неолиберальную политику в своей стране. Потому что они отстаивают интересы, которые не соответствуют ни интересами их страны, ни ожиданиям населения в социально-экономической сфере. В этом плане политика Макрона вызывает беспрецедентные протесты во Франции уже много лет, ничего нового здесь нет», – объяснила Беше-Головко.
Движущая сила протестов во Франции – это так называемые «желтые жилеты». В 2018 году они выступали против экономической программы, предложенной Макроном, которая предполагает повышение налогообложения на них для того, чтобы сократить зависимость Франции от ископаемого топлива и мотивировать людей переходить на альтернативные источники энергии. Именно по этой причине произошел стремительный рост цен на топливо. Тогда протестующие требовали отставки главы государства.
«Мы можем вспомнить "желтых жилетов", которые, вскоре после его первого избрания, выступали против социальной и экономической политики Макрона. Также можно вспомнить демонстрации против глобалистского ковид-менеджмента и обязательной вакцинации. Однако Макрон, тем не менее, был переизбран. Сегодня люди протестуют против пенсионной реформы и крайне атлантической политики Макрона. Если Макрон уйдет, его уход с радостью примет население, хотя высока вероятность того, что вместо него "поставят" кого-то, кто будет еще хуже», – считает политолог.
Тем не менее, по мнению собеседницы ФАН, во Франции, в настоящее время, не наблюдается политических деятелей, которые могли бы инициировать отставку Макрона.
«Я просто не вижу, какая по-настоящему национальная политическая сила сегодня во Франции была бы способна взять власть в свои руки и свергнуть, в рамках законных процедур или силой, власть мировых глобалистских элит, представителем которых и является Макрон. Во всяком случае, нет никакой реальной политической силы, которая могла бы заставить Макрона уйти против его воли или против воли его глобалистских "опекунов"», – заключила Карин Беше-Головко.
Ранее Макрон заявил, что не согласен с определением «презрительный» в свой адрес.