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Глава Белгородской области Гладков опроверг слухи об эвакуации Шебекино на фоне обстрела

Происшествия
Глава Белгородской области Гладков опроверг слухи об эвакуации Шебекино на фоне обстрела

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о пострадавших во время последнего обстрела региона. Он призвал не верить фейковым сообщениям.

Он сделал акцент на том, что в регионе нет ни одного погибшего или пострадавшего. В случае, если подобное произойдет, администрация сделает официальное заявление, сообщил он в своем Telegram-канале.

Также чиновник указал на многочисленные ложные сообщения, которые призваны посеять панику среди мирного населения. Гладков призвал не верить данным об эвакуации из некоторых районов, так как это ложные данные.

«Я с вами, все проблемы решим, если будем делать это спокойно и не слушая наших врагов», — резюмировал глава региона.

Ранее он уведомил о сбросе взрывного устройства рядом с частным домом. Беспилотник обнаружили в 100 метрах он жилых зданий.
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