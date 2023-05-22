Глава Белгородской области Гладков опроверг слухи об эвакуации Шебекино на фоне обстрела

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о пострадавших во время последнего обстрела региона. Он призвал не верить фейковым сообщениям.
Он сделал акцент на том, что в регионе нет ни одного погибшего или пострадавшего. В случае, если подобное произойдет, администрация сделает официальное заявление, сообщил он в своем Telegram-канале.
Также чиновник указал на многочисленные ложные сообщения, которые призваны посеять панику среди мирного населения. Гладков призвал не верить данным об эвакуации из некоторых районов, так как это ложные данные.
«Я с вами, все проблемы решим, если будем делать это спокойно и не слушая наших врагов», — резюмировал глава региона.
Ранее он уведомил о сбросе взрывного устройства рядом с частным домом. Беспилотник обнаружили в 100 метрах он жилых зданий.