Армения выразила готовность признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Он также назвал условие для осуществления подобных шагов. По словам политика, Ереван признает Нагорный Карабах частью Азербайджана только в случае, если там будет обеспечена безопасность армянского населения.
На территории Нагорного-Карабахской Республики (НКР), в Аскеранском районе ранее зафиксировали нарушение режима прекращения огня. Сообщалось, азербайджанские войска начали обстрел армянских позиций возле сел Сотк, Кут и Верин Шоржа.