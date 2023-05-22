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Армения выразила готовность признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

Политика
Армения выразила готовность признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он также назвал условие для осуществления подобных шагов. По словам политика, Ереван признает Нагорный Карабах частью Азербайджана только в случае, если там будет обеспечена безопасность армянского населения.

На территории Нагорного-Карабахской Республики (НКР), в Аскеранском районе ранее зафиксировали нарушение режима прекращения огня. Сообщалось, азербайджанские войска начали обстрел армянских позиций возле сел Сотк, Кут и Верин Шоржа.
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