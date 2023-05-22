Замгенсека НАТО Дан Джоанэ напомнил, что союзники начали поддерживать Украину еще в 2014 году

Поддержка, которую страны-участницы НАТО начали оказывать Украине еще в 2014 году, сыграла ключевую роль в ходе борьбы с Россией. Такое заявление сделал заместитель генерального секретаря военного блока Мирча Дан Джоанэ.
В понедельник, 22 мая дипломат выступил на парламентской ассамблее Альянса в Люксембурге. При этом он отметил, что лишь за последний год организация предоставила киевскому режиму помощь на общую сумму 150 миллиардов долларов.
«Из них 65 миллиардов евро направлены на военную поддержку. Обучено 9 украинских бригад, которые смогут вернуть занятые Россией территории», — добавил он.
Кроме того, Дан Джоанэ пригласил украинского президента Владимира Зеленского принять участие в предстоящем саммите НАТО. Заседание состоится в Вильнюсе в период с 11 по 12 июля текущего года.