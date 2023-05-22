Ученые обнаружили в одежде Adidas и Nike смертельные вещества

Американские ученые провели исследование, в результате которого в одежде от популярных брендов, в том числе Nike и Adidas, были обнаружены опасные уровни промышленного химического вещества, которое негативно сказывается на здоровье покупателя. Об этом говорится в материале CNN.
Сотрудники Центра гигиены окружающей среды (CEH) проверили спортивную экипировку Nike, Adidas, Champion, Fabletics, Patagonia, Athleta, Kohl's и Sweaty Betty и нашли в ней следы химического вещества — бисфенола А (BPA). Оно способно повышать кровяное давление, провоцировать развитие заболеваний сердца, онкологии, ожирения и бесплодия.
Ученые подали судебный иск против перечисленных производителей. По данным экспертов, уровень бисфенола А в предметах гардероба этих марок превышает безопасный в 40 раз. Поэтому специалисты порекомендовали снимать одежду сразу по окончании тренировки.
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