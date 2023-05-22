Жертвами мошенника стали проводники поезда «Москва — Владивосток»

Мужчина, следуя в указанном поезде, разговорился с проводницей. Когда он узнал, что женщина не является жительницей Приморья, рассказал ей увлекательную историю о том, что он, работая на промысловой базе, всем знакомым за очень небольшие деньги привозит дефицитные морепродукты, сообщает ИА PrimaMedia.