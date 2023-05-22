Жертвами мошенника стали проводники поезда «Москва — Владивосток»

Заявление в отдел полиции поступило от проводников поезда дальнего следования «Москва - Владивосток». Они сообщили, что один из пассажиров обещал приобрести для них дефицитные морепродукты, но скрылся с деньгами.
Мужчина, следуя в указанном поезде, разговорился с проводницей. Когда он узнал, что женщина не является жительницей Приморья, рассказал ей увлекательную историю о том, что он, работая на промысловой базе, всем знакомым за очень небольшие деньги привозит дефицитные морепродукты, сообщает ИА PrimaMedia.
Мало того, что проводница отдала жулику свои 13 тысяч рублей; она рассказала о «выгодном» предложении своему напарнику, который также вручил пассажиру 11,5 тысяч рублей. Получив от работников РЖД столь приличную сумму, мужчина тепло попрощался с ними и отправился тратить деньги по своему усмотрению.
Сотрудники транспортной полиции сумели по горячим следам задержать 33-летнего жителя Приморского края. Выяснилось, что он и ранее неоднократно был судим за совершение мошеннических действий. В отношении пассажира возбуждено очередное уголовное дело по статье 159 УК РФ. Максимальное наказание для него может составлять до пяти лет лишения свободы.