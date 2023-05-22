Тело рыбака достали из реки в Марий Эл

Сотрудники СУ СК России по Марий Эл расследуют гибель пожилого рыбака.
По версии следствия, 66-летний мужчина отправился с приятелем ночью ловить рыбу в реке Большая Кокшага в Медведевском районе региона. Мужчины рыбачили в разных местах и не видели друг друга. Поэтому один из них заметил исчезновение коллеги только после завершения рыбалки, сообщает «МедиаПоток».
На берегу он обнаружил лишь его удочку. Прибывшим на место ЧП водолазам обнаружить тело рыбака не удалось. Его позже заметил проплывавший на лодке местный житель. Следователи сейчас выясняют обстоятельства трагедии.