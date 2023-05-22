Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Тело рыбака достали из реки в Марий Эл

Происшествия
Тело рыбака достали из реки в Марий Эл

Сотрудники СУ СК России по Марий Эл расследуют гибель пожилого рыбака.

По версии следствия, 66-летний мужчина отправился с приятелем ночью ловить рыбу в реке Большая Кокшага в Медведевском районе региона. Мужчины рыбачили в разных местах и не видели друг друга. Поэтому один из них заметил исчезновение коллеги только после завершения рыбалки, сообщает «МедиаПоток».

На берегу он обнаружил лишь его удочку. Прибывшим на место ЧП водолазам обнаружить тело рыбака не удалось. Его позже заметил проплывавший на лодке местный житель. Следователи сейчас выясняют обстоятельства трагедии.
СК рыбак гибель
Военкоры ФАН