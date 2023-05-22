Тело рыбака достали из реки в Марий Эл

По версии следствия, 66-летний мужчина отправился с приятелем ночью ловить рыбу в реке Большая Кокшага в Медведевском районе региона. Мужчины рыбачили в разных местах и не видели друг друга. Поэтому один из них заметил исчезновение коллеги только после завершения рыбалки, сообщает «МедиаПоток».