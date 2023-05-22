Финский Gasum расторг «Газпром экспортом» контракт на поставку газа по трубопроводу

Финская государственная энергетическая компания Gasum сообщила о расторжении контракта с ООО «Газпром экспорт» на поставку природного газа по трубопроводу.
В компании заявили, что решение было принято из-за нежелания компании оплачивать поставки в рублях, а не в евро. Стороны не смогли урегулировать ситуацию с оплатой в сроки, установленные арбитражным судом.
«Gasum расторг долгосрочный контракт на поставку природного газа с ООО "Газпром экспорт" 22 мая 2023 года», — говорится в заявлении.
В ноябре 2022 года суд обязал Gasum выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более 300 миллионов евро за поставки газа. Об этом информирует RT.