Президент Белоруссии Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретится с главой России Владимиром Путиным. Об этом заявил сам лидер РБ.
Соответствующее заявление он сделал во время доклада посла страны в РФ. Слова Лукашенко приводит издание «БелТА». По их данным, визит политика в Москву состоится 25 мая.
В рамках доклада президент страны также подчеркнул, что Запад не смог «удушить» Россию и Белоруссию. Этого не произошло из-за тесного сотрудничества по ряду самых важных направлений. Он напомнил, что Минск использует российские ресурсы в логистическом секторе. Среди них – железные дороги, транспорт и другие.
Ранее Лукашенко предлагал разработать специальный документ, который позволит закончить украинский конфликт. Как сообщает RT, политик заявил о необходимости снова сесть за стол переговоров.