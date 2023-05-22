Президент Белоруссии Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным в Москве

В рамках доклада президент страны также подчеркнул, что Запад не смог «удушить» Россию и Белоруссию. Этого не произошло из-за тесного сотрудничества по ряду самых важных направлений. Он напомнил, что Минск использует российские ресурсы в логистическом секторе. Среди них – железные дороги, транспорт и другие.