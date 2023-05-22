Глава суданских СБР Дагло приветствовал новое соглашение с ВС республики

Хартум, 22 мая. Командующий Силами быстрого реагирования (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло, также известный как Хамедти, приветствовал новое соглашение с суданской армией, пишут арабские СМИ.
Хамедти объявил о прекращении вооруженного столкновения в Хартуме согласно подписанному гуманитарному договору, который позволит оказать помощь сотням тысяч нуждающихся людей.
«СБР полностью привержены прекращению огня начиная с вечера понедельника и работают над облегчением доставки продовольственной помощи. Мы открываем коридоры для гражданских лиц и предоставляем все возможное, чтобы облегчить страдания нашего народа», — заявил он.
Дагло также выразил благодарность Саудовской Аравии и Соединенным Штатам за их усилия в разрешении суданского кризиса.
«Сегодня мы более решительно настроены на то, чтобы разорвать этот порочный круг, который несправедливо и деспотически управляет судьбой нашего народа и полны решимости реализовать программу реформ в области безопасности и военной сферы, чтобы достичь стабильности в нашей стране», — добавил командующий СБР.
Ранее председатель Суверенного совета Судана и командующий войсками Абдель Фаттах аль-Бурхан отстранил Мухаммеда Хамдана Дагло от должности первого заместителя.