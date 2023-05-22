Египет заявил о добросовестном отношении России к строительству атомной станции «Эль-Дабаа»

Каир, 22 мая. Официальный представитель Министерства электроэнергии Египта Айман Хамза заявил о добросовестном отношении России к строительству атомной станции «Эль-Дабаа», пишут арабские СМИ.
Министр пояснил, что РФ поставила важные детали для АЭС, представленные ядерным оборудованием длительного пользования, известным как «ловушка для ядерного реактора». В настоящее время ведется ее установка.
«Россия не задерживает поставки, иногда даже осуществляет доставку с опережением времени, что позволяет строительству станции протекать в соответствии с запланированными рамками», — заявил он.
Египетский чиновник рассказал, что данная деталь является одной из основных частей четырех атомных блоков «Эль-Дабаа». Она необходима для соблюдения высоких стандартов безопасности в энергоблоках станции и действует как барьер для предотвращения распространения радиоактивных материалов в окружающей среде.
«Подготовка места и заселение земли связаны с работой, которая осуществляется в координации между Египтом и Россией, а также при участии официальных лиц компании Росатом», — добавил министр.
Хамза добавил, что процесс по завершению строительства морского порта на объекте контролируется региональным правительственным агентом с целью получения от РФ оборудования для станции.