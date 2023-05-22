Египет заявил о добросовестном отношении России к строительству атомной станции «Эль-Дабаа»

Египетский чиновник рассказал, что данная деталь является одной из основных частей четырех атомных блоков «Эль-Дабаа». Она необходима для соблюдения высоких стандартов безопасности в энергоблоках станции и действует как барьер для предотвращения распространения радиоактивных материалов в окружающей среде.