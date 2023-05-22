Боевики захватили национальный парк «Каинджи» на западе Нигерии

Ранее отряд боевиков разгромил общину Рафи на западе Нигерии. Радикалы похитили 50 местных жителей и скрылись от стражей порядка. За месяц до этого они на мотоциклах ворвались в церковь штата Кацина, избили пастора и взяли в плен его паству.