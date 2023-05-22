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Боевики захватили национальный парк «Каинджи» на западе Нигерии

Весь мир
Боевики захватили национальный парк «Каинджи» на западе Нигерии

Абуджа, 22 мая. Боевики разбили лагерь в национальном парке «Каинджи» на западе Нигерии.

Бандформирование насчитывает более 200 человек. Радикалы угрозами вынудили охранников, таможенников и остальной персонал заповедника покинуть посты, после чего поставили на захваченной территории жилые помещения и склады для хранения оружия.

Теперь бандиты совершают набеги на близлежащие населенные пункты и устраивают засады на шоссе Вава — Лума. Граждане региона отметили, что попытки привлечь правоохранительные органы для разрешения ситуации не увенчались успехом.

Ранее отряд боевиков разгромил общину Рафи на западе Нигерии. Радикалы похитили 50 местных жителей и скрылись от стражей порядка. За месяц до этого они на мотоциклах ворвались в церковь штата Кацина, избили пастора и взяли в плен его паству.

Вскоре террористы захватили в плен пассажиров поезда на юго-западе республики. Преступники, вооруженные автоматами АК-47, открыли стрельбу в здании вокзала.

Позднее бандформирование напало на общину в штате Плато. Оно атаковало деревни Кубваи и Фунгзай на рассвете, было убито по меньшей мере 37 человек, среди которых много женщин и детей.
Военкоры ФАН