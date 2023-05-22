Власти Владивостока планируют открыть сквер в честь создателя «Птичьего молока»

Как сообщает ИА PrimaMedia, по расчетам архитекторов, в сквере установят теневой навес, а также лавочки и опоры уличного освещения. Кроме того, объект украсят большим количеством зеленых насаждений, а главным элементом пространства сквера станет скульптура в виде фигуры известного кондитера – Анны Чулковой.