Власти Владивостока планируют открыть сквер в честь создателя «Птичьего молока»

Сквер, посвященный кондитеру Анне Чулковой, скоро откроют в районе клинической больницы №1 во Владивостоке. Подрядчик для выполнения работ уже определен. Ранее эта компания проектировала Нагорный парк. Об этом заявили в администрации столицы края.
Как сообщает ИА PrimaMedia, по расчетам архитекторов, в сквере установят теневой навес, а также лавочки и опоры уличного освещения. Кроме того, объект украсят большим количеством зеленых насаждений, а главным элементом пространства сквера станет скульптура в виде фигуры известного кондитера – Анны Чулковой.
В настоящее время на месте будущей зоны отдыха горожан выполняется демонтаж двух торговых точек, которые суд признал самовольными постройками. Демонтаж ведется в рамках исполнительного производства. Еще два объекта уберут владельцы в рамках заключенных соглашений, поделились в мэрии Владивостока.