В Петербурге восьмиклассник хотел разнять драку в языковой студии и отправил 11-летнего мальчика в реанимацию

Согласно данным, в языковом центре «Полиглотики» 19 мая 15-летнему подростку показалось, что между играющими учениками произошла драка, и он попытался их разнять. В результате чего один из мальчиков ударил восьмиклассника, а тот, в свою очередь, нанес 11-летнему ребенку удар кулаком в живот.