В Петербурге восьмиклассник хотел разнять драку в языковой студии и отправил 11-летнего мальчика в реанимацию

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга восьмиклассник попытался разнять драку между учениками в языковой студии и травмировал 11-летнего мальчика, его увезли в реанимацию. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.
Согласно данным, в языковом центре «Полиглотики» 19 мая 15-летнему подростку показалось, что между играющими учениками произошла драка, и он попытался их разнять. В результате чего один из мальчиков ударил восьмиклассника, а тот, в свою очередь, нанес 11-летнему ребенку удар кулаком в живот.
Пострадавшего школьника госпитализировали в тяжелом состоянии с тупой травмой живота и разрывом селезенки.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подростку избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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