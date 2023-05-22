В Праге исключили связь возможных поставок истребителей F-16 с контрнаступлением ВСУ

Возможные поставки западных истребителей F-16 напрямую не связаны с контрнаступлением ВСУ. Об этом сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявлял, что Соединенные Штаты будут решать, кто передаст данные самолеты Киеву, по мере обучения украинских пилотов. Глава Белого дома Джо Байден также поддержал инициативу союзников по подготовке летчиков ВСУ на самолетах F-16.
«Я не думаю, что этот вопрос напрямую связан с контрнаступлением, но мы должны защищать наш образ жизни», — сказал Липавский.
Ранее глава евродипломатии Жозепп Боррель заявил, что Евросоюз может поставить Украине истребители F-16 в скором времени. Он также заявил о поддержке в ЕС решения G7 о передаче данной техники Киеву, пишет RT.