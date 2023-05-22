Президент России Владимир Путин назначил Сергея Бутина замглавы МИД

Сергей Бутин окончил ИСАА при МГУ им. М.В.Ломоносова в 1987 году. Новый замглавы МИД РФ владеет японским и английским языками, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса и награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.