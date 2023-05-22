Президент России Владимир Путин назначил Сергея Бутина замглавы МИД

Российский лидер Владимир Путин назначил Сергея Бутина на пост заместителя министра иностранных дел РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на интернет-портале правовой информации.
Сергей Бутин окончил ИСАА при МГУ им. М.В.Ломоносова в 1987 году. Новый замглавы МИД РФ владеет японским и английским языками, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса и награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Дипломат также удостоен звания почетный работник министерства иностранных дел России. В системе МИД Бутин работает с 1996 года.
Западные государства не прекращают атаки на культуру и духовные ценности РФ. Тем самым они пытаются разобщить ее граждан, ранее заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.