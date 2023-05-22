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Президент России Владимир Путин назначил Сергея Бутина замглавы МИД

Политика
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Бутина замглавы МИД

Российский лидер Владимир Путин назначил Сергея Бутина на пост заместителя министра иностранных дел РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на интернет-портале правовой информации.

Сергей Бутин окончил ИСАА при МГУ им. М.В.Ломоносова в 1987 году. Новый замглавы МИД РФ владеет японским и английским языками, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса и награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Дипломат также удостоен звания почетный работник министерства иностранных дел России. В системе МИД Бутин работает с 1996 года.

Западные государства не прекращают атаки на культуру и духовные ценности РФ. Тем самым они пытаются разобщить ее граждан, ранее заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.
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