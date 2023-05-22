Поножовщина с участием рецидивистов в ресторане в центре Петербурга попала на видео

Уроженца Ленобласти срочно увезли в больницу с ножевым ранением после драки в петербургском ресторане. Двух причастных к потасовке злоумышленников-рецидивистов задержали правоохранители. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении ФАН.
Шокирующий инцидент произошел в заведении на Садовой улице, где повздорили трое мужчин. После словесной перепалки в кафе вспыхнула драка, а затем один из ее участников схватил нож и ударил в грудь оппонента.
На место поножовщины прибыла скорая и забрала жертву в больницу. Пострадавшим оказался 24-летний житель Тосно. Молодой человек госпитализирован в реанимацию с проникающим колото-резанным ранением грудной клетки, раной левого плеча и гиповолемическим шоком. Состояние пациента было настолько тяжелым, что он даже не подлежал опросу.
Нападавших правоохранителям удалось задержать позднее «по горячим следам». Одним из них оказался 38-летний неработающий ранее судимый петербуржец. Третьего участника конфликта поймали ближе к полуночи. Возбуждено уголовное дело.
Попавшиеся в руки следствия злоумышленники — рецидивисты, рассказал источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах. У них насчитывается целое множество судимостей за грабеж, изнасилование, кражи, покушение и незаконный оборот драгоценностей. Более того, один из участников драки с сентября находится в уголовном розыске.
Ранее в Петербурге во время ремонтных работ в одной из квартир обнаружили кость, похожую на останки ребенка. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.