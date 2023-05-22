Волонтеры РФ передали продукты и медикаменты жителям Горностаевки и Хлебодаровки

Как сообщили ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, накануне добровольцы передали большую партию продуктов питания и медикаментов в отдаленные села Херсонщины.
Как сообщили в миссии, десятки килограммов муки, сахара и макарон волонтеры привезли в школу села Хлебодаровка Чаплынского округа. В этом же здании временно разместился детский сад. Кухня работает с раннего утра до вечера, когда у самых маленьких наступает полдник. К составлению меню местные повара подходят с выдумкой, поэтому в производстве им требуется много муки.
«Мы печем блины для детей, активно занимаемся выпечкой в духовках, выпекаем пампушки. На завтраки и полдники готовим и первое, и второе, из макарон делаем блюда, соусы к ним и т. д. Если готовим суп гороховый, то обязательно с гренками. Детям наша кухня нравится, нас постоянно благодарят», — рассказала повар Хлебодаровской школы Алла Ступко.
По данным Минобразования Херсонской области, сейчас в школе обучаются дети из трех окрестных сел. Провиант сюда стабильно поставляют государственные структуры региона, но из-за увеличившегося количества учеников возникла дополнительная потребность в некоторых видах продуктов.
«Со всей округи к нам дети добавились, потому что соседние школы пока еще не открылись из-за продолжающихся боевых действий. Это села Камыш, Ильинка и Молочное. Нагрузка большая, но пока мы с ней справляемся. Добровольцы даже не ждут наших заявок, они приезжают к нам, когда видят потребность чем-либо. Иногда и мы обращаемся к ним — в этом случае они оперативно реагируют на наши потребности», — сообщил преподаватель Хлебодаровской школы Анатолий Талагаев.
По словам местного чиновника Максима Ровенского, сегодня в школе решены проблемы с обеспечением транспортом, преподавательский состав укомплектован, но самому помещению учебного заведения требуется ремонт. Часто возникает необходимость и в поставке дополнительных продуктов.
«Население окрестных сел постоянно увеличивается, люди возвращаются в родные места. Соответственно, детей тоже становится больше, возникает потребность в дополнительных поставках продуктов. Благодаря в том числе и волонтерам, этот вопрос оперативно решается. Ранее работники миссии помогали округу со строительными материалами, ремонтом памятников, гуманитарными грузами, продуктовыми корзинами и средствами реабилитации», — рассказал заместитель главы ВГА Чаплынского округа Максим Ровенский.
Кроме того, волонтеры доставили гуманитарную помощь и в Горностаевский муниципальный округ.
«Мы начинали работу в Херсонской области с гуманитарной миссии, и для нас она остается первостепенной, несмотря на другие процессы интеграции региона в Россию. Реальная помощь людям — главный приоритет, которым руководствуется миссия. При нашем содействии сегодня в регионе перезапускается работа школ, сотни детей начинают учиться очно. Во многих селах также проводятся медицинские осмотры детей и подростков. Мы будем продолжать эту работу и рады, что все больше людей к нам присоединяется. Сила добрых дел объединяет», — сообщил депутат Госдумы, глава гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич.
При этом центр Горностаевского муниципального округа, село Горностаевка, находится в зоне досягаемости для обстрелов со стороны ВСУ. Поэтому туда участники гуманитарной миссии также доставили десятки медицинских аптечек для военнослужащих РФ. А жителям села передали медикаменты, продуктовые наборы и книги на русском языке.
«Хочу поблагодарить представителей гуманитарной миссии за оказанную помощь. От всех жителей Горностаевского района большое спасибо, особенно за медикаменты. Здесь, на берегу Днепра, это всем очень нужно», — поблагодарил глава Горностаевского муниципального округа Юрий Гранкин. Напомним, гуманитарный груз, переданный в Хлебодаровский и Чаплынский округа, ранее собрали для Херсонской области общественные активисты в Краснодарском крае и Воронежской области.
Гуманитарный центр работает в регионе с марта 2022-го. Все это время в рамках миссии волонтеры совершали выезды в деревни и села региона, также была организована работа стационарных центров в Херсоне и Геническе. За 13 месяцев продуктовую помощь получило свыше 184 тысяч человек (2,2 тысячи тонн), в том числе жители 85 сел, где было выдано более 25 тысяч гуманитарных наборов (184 тонны).
За это время медицинская помощь была оказана более чем 18-ти тысячам граждан. Также в рамках миссии в медучреждения региона было передано 20 тонн медикаментов, 3 тонны инсулина, 60 тонн физраствора и глюкозы, 40 тысяч медицинских масок. Специальными медицинскими наборами было обеспечено 52 поселковых фельдшерско-акушерских пункта на Херсонщине.