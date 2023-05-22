Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о сбросе взрывного устройства рядом с домом

Беспилотник сбросил взрывное устройства рядом с частным жилым домом, расположенным в селе Новая Таволжанка. Соответствующее заявление сделал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Как уточнил политик, никто из мирных жителей не пострадал. При этом он добавил, что на место уже прибыли сотрудники оперативных служб и взрывотехники.
«Сам БПЛА упал в 100 метрах от жилых домов», — написал Гладков в личном Telegram-канале.
Ранее глава региона сообщил об обстреле нескольких населенных пунктов со стороны украинских боевиков. В частности, массированной атаке подверглись села Антоновка и Гора-Подол.