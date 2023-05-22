Рост преступности в Нью-Йорке вынудил люксовые бутики перейти на бумажные пакеты без надписей

Дорогие бутики Нью-Йорка стали предлагать покупателям упаковку вещей в пакеты без логотипов компании. Такие меры, по мнению компаний, помогут клиентам не стать мишенью воров на фоне роста преступности.
Как сообщает издание NY Post, причиной стал рост преступности в одном из крупнейших городов США. Чтобы посетители не лишились ценных вещей, продавцы кладут одежду и другие товары в брендированные сумки, затем – в белый пакет.
Услуга пользуется популярностью у клиентов бутиков. В беседе с журналистами один из них заявил, что сегодня некоторые жители Нью-Йорка отказываются носить дорогие аксессуары, например, часы. Они не хотят привлекать внимание воров.
«Преступность выросла, и теперь, если я еду в метро, я все прячу», — резюмировал он.
Вместо походов в магазины, сегодня многие выбирают онлайн-шоппинг. Однако положительные эмоции он приносит не всегда. Так, ранее платформа Wildberries брала с клиентов плату за возврат товаров с браком. Как сообщает RT, суд признал это требование незаконным.