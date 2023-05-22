Рост преступности в Нью-Йорке вынудил люксовые бутики перейти на бумажные пакеты без надписей

Вместо походов в магазины, сегодня многие выбирают онлайн-шоппинг. Однако положительные эмоции он приносит не всегда. Так, ранее платформа Wildberries брала с клиентов плату за возврат товаров с браком. Как сообщает RT, суд признал это требование незаконным.