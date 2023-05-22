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Пенсионерка из Петербурга отдала 100 тысяч рублей по просьбе фальшивого сотрудника итальянского посольства

Происшествия
Пенсионерка из Петербурга отдала 100 тысяч рублей по просьбе фальшивого сотрудника итальянского посольства

В Санкт-Петербурге пенсионерка отдала 100 тысяч рублей мошеннику, который притворился сотрудником итальянского посольства, рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

В УМВД России по Адмиралтейскому району сообщили о заявлении женщины 1944 года рождения по факту мошенничества. По ее словам, с ней связался мужчина, представившийся сотрудником посольства Италии и рассказал об аресте ее правнучки. Мошенник убедил пенсионерку заплатить 100 тысяч рублей, чтобы ее родственницу отпустили.

Следователи установили, что деньги у петербурженки забрал худощавый мужчина в черной футболке и черных брюках. Рост его составил около 165 сантиметров. Камер видеонаблюдения в парадной, где произошла встреча, не было, сообщили в УМВД.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Ведется поиск подозреваемого, заключили в ведомстве.

Ранее канал RT рассказывал о новом способе телефонного мошенничества. Злоумышленники стали звонить жертвам по видеосвязи и имитировать работу отделения банка.
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