Пенсионерка из Петербурга отдала 100 тысяч рублей по просьбе фальшивого сотрудника итальянского посольства

В Санкт-Петербурге пенсионерка отдала 100 тысяч рублей мошеннику, который притворился сотрудником итальянского посольства, рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.
В УМВД России по Адмиралтейскому району сообщили о заявлении женщины 1944 года рождения по факту мошенничества. По ее словам, с ней связался мужчина, представившийся сотрудником посольства Италии и рассказал об аресте ее правнучки. Мошенник убедил пенсионерку заплатить 100 тысяч рублей, чтобы ее родственницу отпустили.
Следователи установили, что деньги у петербурженки забрал худощавый мужчина в черной футболке и черных брюках. Рост его составил около 165 сантиметров. Камер видеонаблюдения в парадной, где произошла встреча, не было, сообщили в УМВД.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Ведется поиск подозреваемого, заключили в ведомстве.
Ранее канал RT рассказывал о новом способе телефонного мошенничества. Злоумышленники стали звонить жертвам по видеосвязи и имитировать работу отделения банка.