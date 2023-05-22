Пенсионерка из Петербурга отдала 100 тысяч рублей по просьбе фальшивого сотрудника итальянского посольства

В УМВД России по Адмиралтейскому району сообщили о заявлении женщины 1944 года рождения по факту мошенничества. По ее словам, с ней связался мужчина, представившийся сотрудником посольства Италии и рассказал об аресте ее правнучки. Мошенник убедил пенсионерку заплатить 100 тысяч рублей, чтобы ее родственницу отпустили.