Американский эксперт признал кризис ВВС США

По словам Дептулы, большинство самолетов ВВС США составляют F-15C/D, F-15E, F-16 C/D и A-10C, которые были разработаны еще в конце 1960-х – начале 70-х годов, а приняты на вооружение в далеких 1980-х годах. Неудивительно, что все они и технологически, и конструктивно давно устарели. Соответственно, они беззащитны перед современными китайскими и российскими средствами ПВО и истребителями нового поколения, сообщает «Фонд стратегической культуры».