Американский эксперт признал кризис ВВС США

Декан Института аэрокосмических исследований имени Митчелла генерал-лейтенант ВВС в отставке Дэвид Дептула переживает из-за упадка боевой авиации США.
По словам Дептулы, большинство самолетов ВВС США составляют F-15C/D, F-15E, F-16 C/D и A-10C, которые были разработаны еще в конце 1960-х – начале 70-х годов, а приняты на вооружение в далеких 1980-х годах. Неудивительно, что все они и технологически, и конструктивно давно устарели. Соответственно, они беззащитны перед современными китайскими и российскими средствами ПВО и истребителями нового поколения, сообщает «Фонд стратегической культуры».
Как считает Дептула, наличие в составе ВВС США некоторого количества малозаметных истребителей пятого поколения F-35A не в состоянии исправить положение. Дело в том, что основу авиапарка американских ВВС составляют истребители четвертого поколения F-16, F-15 и A-10, а они тоже уязвимы для новейших российских и китайских средств ПВО.