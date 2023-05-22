Более десяти человек пострадали в результате пожара на западе Уганды

Плавательное средство стоимостью в 1,4 миллиарда угандийских шиллингов оборудовано водяной пушкой, которая может тушить огонь на расстоянии около 10 метров, а также эхолотом и GPS-навигатором. Помимо прочего, оно оснащено мотором мощностью 500 лошадиных сил и способно разгоняться до 51 мили в час.