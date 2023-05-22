Более десяти человек пострадали в результате пожара на западе Уганды

Кампала, 22 мая. Восемь человек стали жертвами пожара в деревне Калаги на территории угандийского района Кянкванзи, еще пятеро получили ранения.
Среди погибших — пятеро детей, младшему из которых исполнилось два года. Все жители дома были членами одной семьи.
Причиной трагедии стал земельный спор. Родственники не могли поделить участок, из-за чего часто разгорались конфликты. Во время последнего скандала одна из совладелиц в состоянии алкогольного опьянения облила себя бензином и подожгла. Огонь быстро охватил жилище.
Ранее Управление гражданской авиации республики ввело в строй пожарно-спасательный катер, который стал первым судном такого класса на озере Виктория.
Плавательное средство стоимостью в 1,4 миллиарда угандийских шиллингов оборудовано водяной пушкой, которая может тушить огонь на расстоянии около 10 метров, а также эхолотом и GPS-навигатором. Помимо прочего, оно оснащено мотором мощностью 500 лошадиных сил и способно разгоняться до 51 мили в час.