Профессор Аким объяснил роль российской атомной энергетики для глобального социального благополучия

Эксперты, как российские, так и зарубежные сходятся во мнении, что установление Западом санкций против атомной отрасли РФ болезненно отразится на благополучии многих стран. По этой причине рестрикции не введены до сих пор. В беседе с ФАН профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Аким рассказал о роли российской атомной энергетики для глобального социального благополучия.
В 21 веке мир столкнулся с задачей резкого сокращения выбросов парниковых газов при одновременном расширении доступа к энергии. Все это жизненно важно для всего человечества и наиболее критично для миллиардов людей в развивающихся странах.
«Атомная энергия может сыграть более важную роль в переходе к чистой энергетике, чем многие ожидали, наблюдая взрывной рост возобновляемых источников. После нескольких десятилетий быстрого роста инвестиции в атомную энергетику во многих развитых странах значительно снижены и в настоящее время атомная ядерная энергия составляет всего около 5% от общего мирового производства энергии», — отметил эксперт.
Замедление роста было связано, в частности, с высокой капиталлоемкостью проектов, длительными сроками получения разрешений, кредитной нагрузкой, что дополнительно затягивало и увеличивало стоимость проектов. Фундаментальной проблемой является стоимость строительства. Другие технологии низкоуглеродной генерации в последние десятилетия стали дешевле.
«Эта тревожная тенденция подрывает потенциальный вклад атомной энергетики и увеличивает затраты на достижение задач декарбонизации. Одним из возможных решений является переход на серийные тиражируемые решения, примером которого можно считать проект плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов», — уверен эксперт.
Многочисленные исследования показывают положительную взаимосвязь роли атомной энергии, экономического роста, финансовой стабильности и состояния окружающей среды, в частности, в странах БРИКС.
«Страны БРИКС, на долю которых приходится 42% населения мира, активно развивают альтернативные источники энергии для снижения экологических издержек и обеспечения безопасности энергоснабжения. На их долю приходится около 42% использования возобновляемых источников энергии и 16% общей мировой атомной генерации. БРИКС, в частности, Китай и Россия, развивают международное сотрудничество для увеличения мощностей атомной энергетики во всем мире. Это обеспечивает доступ к низкоуглеродной доступной энергии, что соответствует целям ООН как в экологической, так и социальной сфере», — резюмировал Михаил Аким.
Ранее стало известно о намерении стран G7 достичь финансирования в размере 100 миллиардов долларов на меры по борьбе с изменением климата. Об этом говорится в совместном заявлении министров по климату, энергетике и окружающей среде государств «Большой семерки».