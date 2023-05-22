Профессор Аким объяснил роль российской атомной энергетики для глобального социального благополучия

Эксперты, как российские, так и зарубежные сходятся во мнении, что установление Западом санкций против атомной отрасли РФ болезненно отразится на благополучии многих стран. По этой причине рестрикции не введены до сих пор. В беседе с ФАН профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Аким рассказал о роли российской атомной энергетики для глобального социального благополучия.