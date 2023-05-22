«Прощупывают Россию»: политолог Лагин об одобрении США развязывания ядерной войны

Выступая с заявлениями о передаче Киеву ударной авиации, Соединенные Штаты «прощупывают Россию» и пытаются узнать о точках невозврата. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил независимый политический аналитик Николай Лагин.
Ранее постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов сообщил, что американские власти согласием на применение авиации США против Крыма «одобрили развязывание ядерной войны».
«Белый дом в лице Салливана своим согласием на применение американской авиации против Крыма одобрил развязывание ядерной войны», — отметил чиновник.
Политик добавил, что возможно представитель Вашингтона сделал подобное заявление «по недомыслию или из злого умысла». В то же время Мурадов отметил, что на территории полуострова располагается жизненно важная для РФ авиация и попытки посягательства на нее вынудят Кремль применить все имеющиеся в распоряжении средства.
«В настоящее время мы видим, что Белый дом снял запрет с передачи украинской армии ударной авиации, а именно истребителей F-16, что еще год назад казалось немыслимым. Это означает, что несколько стран Европы могут передать Киеву самолеты, а взамен получат новые системы вооружения. Казалось бы, проблем это у наших средств ПВО не вызовет, как сбивали, так и будут сбивать, но если следующим, что начнут передавать США станут планирующие авиационные бомбы? Они способны поражать объекты на очень большой дальности», — прокомментировал ситуацию Лагин.
Речь в данном случае идет о тактических авиабомбах AGM-154, способных поражать кассетными или тандемными боеприпасами цели на дальности от 130 до 560 километров. Помимо этого, в поставки могут войти крылатые ракеты AGM-158 JASSM с дальностью от 370 до 980 километров.
«Опасное оружие, способное, как я понял, запускаться за пределами действия наших систем ПВО. Но это ладно, главная проблема — F-16 может выступать носителем термоядерных бомб В-61, которые США хранят в Германии, Италии, Нидерландах и даже Турции. Другими словами, порог применения подобного вооружения снижается, и мы очень близко подходим к точке невозврата. Конечно, хочется надеяться, что в Штатах все еще есть сознательные люди и ядерной войны не случится», — заключил эксперт.
Напомним, 18 мая Пентагон согласился на передачу истребителей F-16 Украине. На данный момент Вашингтон все еще обсуждает детали и различного рода аспекты передачи самолетов.