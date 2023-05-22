«Прощупывают Россию»: политолог Лагин об одобрении США развязывания ядерной войны

Политик добавил, что возможно представитель Вашингтона сделал подобное заявление «по недомыслию или из злого умысла». В то же время Мурадов отметил, что на территории полуострова располагается жизненно важная для РФ авиация и попытки посягательства на нее вынудят Кремль применить все имеющиеся в распоряжении средства.