Украинские боевики обстреляли несколько сел в Белгородской области

Несколько поселков в Белгородской области подверглись обстрелу со стороны украинских боевиков. Об этом через личный Telegram-канал сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Как стало известно, противники нанесли удары по населенным пунктам в Грайворонском районе. В результате сработала система противовоздушной обороны.
Тем не менее один из снарядов упал на территории села Антоновка. Из-за этого был поврежден частный дом, подчеркнул политик.
«Обошлось без пострадавших мирных жителей», — добавил Гладков.
Он отметил, что в настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб и взрывотехники. Им предстоит обезвредить обнаруженный боеприпас.
Также бойцы ВСУ обстреляли села Замостье, Козинка и Гора-Подол. В результате этого в последнем загорелся склад сена.
Ранее вражеские ракеты Storm Shadow упали на территории старого аэродрома в Мариуполе. Соответствующую информацию предоставил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.