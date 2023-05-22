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Украинские боевики обстреляли несколько сел в Белгородской области

Происшествия
Украинские боевики обстреляли несколько сел в Белгородской области

Несколько поселков в Белгородской области подверглись обстрелу со стороны украинских боевиков. Об этом через личный Telegram-канал сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как стало известно, противники нанесли удары по населенным пунктам в Грайворонском районе. В результате сработала система противовоздушной обороны.

Тем не менее один из снарядов упал на территории села Антоновка. Из-за этого был поврежден частный дом, подчеркнул политик.

«Обошлось без пострадавших мирных жителей», — добавил Гладков.

Он отметил, что в настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб и взрывотехники. Им предстоит обезвредить обнаруженный боеприпас.

Также бойцы ВСУ обстреляли села Замостье, Козинка и Гора-Подол. В результате этого в последнем загорелся склад сена.

Ранее вражеские ракеты Storm Shadow упали на территории старого аэродрома в Мариуполе. Соответствующую информацию предоставил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
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