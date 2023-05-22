Генпрокуратура начала процедуру признания блогера Алексея Навального иноагентом

Генпрокуратура начала процедуру признания блогера Алексея Навального✱ иностранным агентом. В Минюст был направлен соответствующий запрос.
Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил RT, что Генпрокуратура направила запрос общественников в Министерство юстиции России. Он выразил уверенность, что Навального внесут в реестр иностранных агентов уже в ближайшее время.
По его словам, блогер до сих пор в своих соцсетях публикует комментарии, ролики, которые дискредитируют спецоперацию и органы власти. Общественник уверен, что Навальный получит штраф и станет фигурантом нового уголовного дела.
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России