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Генпрокуратура начала процедуру признания блогера Алексея Навального иноагентом

Общество
Генпрокуратура начала процедуру признания блогера Алексея Навального иноагентом

Генпрокуратура начала процедуру признания блогера Алексея Навального✱ иностранным агентом. В Минюст был направлен соответствующий запрос.

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил RT, что Генпрокуратура направила запрос общественников в Министерство юстиции России. Он выразил уверенность, что Навального внесут в реестр иностранных агентов уже в ближайшее время.

По его словам, блогер до сих пор в своих соцсетях публикует комментарии, ролики, которые дискредитируют спецоперацию и органы власти. Общественник уверен, что Навальный получит штраф и станет фигурантом нового уголовного дела.

  • ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России
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