Количество часов то же, трудовых дней — больше: депутат Чаплин об идее ввести шестидневную рабочую неделю

Ранее представители Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратились к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести шестидневную рабочую неделю в России. Они считают, что увеличение рабочей недели поможет повысить прочность российской экономики и достичь задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным на 2023 год, в том числе укрепить экономический суверенитет и сократить зависимость от иностранных институтов.