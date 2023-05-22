Количество часов то же, трудовых дней — больше: депутат Чаплин об идее ввести шестидневную рабочую неделю

Инициатива ввести шестидневную рабочую неделю принципиально не изменит ситуацию с эффективностью сотрудников, считает депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.
Как он объяснил в разговоре с корреспондентом ФАН, с учетом существующих положений законодательства, при введении шестидневной рабочей недели на предприятии его владелец должен будет снизить количество рабочих часов в день.
«Подобное предложение носит скорее социально-экономический характер, нежели юридический. К тому же, при шестидневке рабочий день не может превышать семи часов при недельной норме 40 часов или шести часов при недельной норме 36 часов. То есть эти же рабочие часы просто разбиваются на большее количество дней. Думаю, здесь вопрос не в увеличении эффективности сотрудников, а в энергозатратности их действий. В любом случае, вопрос тонкий и должен обсуждаться на каждом предприятии индивидуально, с учетом пожелания руководства и сотрудников. У всех ведь своя утвержденная рабочая программа», — резюмировал Чаплин.
Ранее представители Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратились к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести шестидневную рабочую неделю в России. Они считают, что увеличение рабочей недели поможет повысить прочность российской экономики и достичь задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным на 2023 год, в том числе укрепить экономический суверенитет и сократить зависимость от иностранных институтов.