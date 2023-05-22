Биологи показали, как растения «предупреждают» свои части об опасности

Биологи Нижегородского государственного университета рассказали, как растения могут передать своим отдельным частям информацию о предстоящей опасности, пишет Planet Today.
Растения обладают особым свойством адаптироваться к новым условиям окружающей среды. Так, если им приходится сталкиваться с нехваткой воды или другими неблагоприятными факторами, то стебли запускают особый физиологический механизм. Его действие заключается в том, что у растений есть своя информационная сеть, по которой живые клетки передают электрические сигналы в качестве реакции на внешние раздражители.
Таким образом, если какая-то проблема влияет на одну из частей растения, то остальные так же получают особый сигнал. После этого клетки меняют концентрацию ионов, создают электрические импульсы, которые перемещаются по всему стеблю и формируют защитный потенциал.
Ученые называют это состояние растения режимом выживания. Сообщается, что если биологи изучат этот механизм и смогут правильно его использовать, то в перспективе получится сохранить сельскохозяйственные культуры в экстремальных условиях.
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