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Биологи показали, как растения «предупреждают» свои части об опасности

Общество
Биологи показали, как растения «предупреждают» свои части об опасности

Биологи Нижегородского государственного университета рассказали, как растения могут передать своим отдельным частям информацию о предстоящей опасности, пишет Planet Today.

Растения обладают особым свойством адаптироваться к новым условиям окружающей среды. Так, если им приходится сталкиваться с нехваткой воды или другими неблагоприятными факторами, то стебли запускают особый физиологический механизм. Его действие заключается в том, что у растений есть своя информационная сеть, по которой живые клетки передают электрические сигналы в качестве реакции на внешние раздражители.

Таким образом, если какая-то проблема влияет на одну из частей растения, то остальные так же получают особый сигнал. После этого клетки меняют концентрацию ионов, создают электрические импульсы, которые перемещаются по всему стеблю и формируют защитный потенциал.

Ученые называют это состояние растения режимом выживания. Сообщается, что если биологи изучат этот механизм и смогут правильно его использовать, то в перспективе получится сохранить сельскохозяйственные культуры в экстремальных условиях.

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