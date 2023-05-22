Биологи показали, как растения «предупреждают» свои части об опасности

Растения обладают особым свойством адаптироваться к новым условиям окружающей среды. Так, если им приходится сталкиваться с нехваткой воды или другими неблагоприятными факторами, то стебли запускают особый физиологический механизм. Его действие заключается в том, что у растений есть своя информационная сеть, по которой живые клетки передают электрические сигналы в качестве реакции на внешние раздражители.