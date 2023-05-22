Эксперт Дедков раскрыл суть нового законопроекта о «потребительском терроризме»

Депутаты комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» разработали законопроект по борьбе с «потребительским терроризмом», согласно которому каждый гражданин обязан писать жалобу застройщикам перед обращением в суд.
Проект будет распространяться на случаи некачественного возведения первичного жилья, инициатива получила поддержку Минстроя. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на письмо ведомства первому замглавы фракции Дмитрию Вяткину.
Управляющий партнер «Живой Комплекс LES» Олег Дедков в беседе с корреспондентом ФАН поделился мнением относительно целесообразности введения закона, а также рассказал подробнее о данной сфере деятельности.
– Считают ли депутаты «потребительский экстремизм» реальной проблемой? Как часто сталкиваются с необоснованными требованиями?
– Для большинства россиян квартира – это самое дорогое приобретение, поэтому их требования к ее потребительским качествам зачастую основаны не на строительных нормах и проектных решениях конкретного объекта, а на страхах и завышенных ожиданиях покупателя. Именно поэтому самый опасный «потребительский террорист» – это неофит, для которого конкретная квартира стала первой новостройкой в жизни. Серийные дольщики (а таких немало) гораздо более толерантные, точнее их требования объективнее и логичнее. Человек, сменивший несколько новостроек в поисках «той самой единственной», вероятно, ищет лучшее, либо … является настоящим «бетонным маньяком». Перфекционисты лучше маньяков, хотя оба архетипа покупателя способны прибавить седых волос даже самому ответственному застройщику. Мой опыт говорит о том, что объектов без строительных огрехов не бывает в принципе, поэтому на дольщика не стоит пенять, если стенка крива.
– Заинтересован ли «сферический застройщик в вакууме» не доводить спор с потребителем до суда?
– Это зависит от того, что является «суперсилой» конкретного застройщика. Если это отдел технического надзора, то он постарается не доводить дело до суда, а если юридическая служба – такому только дай волю посудиться. Безусловно важен репутационный фактор. Если ты выигрываешь большинство судебных споров, но тебя все равно заваливают исками – значит в консерватории (службе генподрядчика и технического заказчика) надо что-то менять, ведь дыма без огня не бывает. Большинство видимых покупателями дефектов не стоят того, чтобы за них судиться – исправить и проще, и быстрее, и дешевле.
– Как сейчас складывается практика? Многие ли идут сразу в суд, минуя застройщика?
– По нашему опыту, дольщики всегда обращаются к застройщику со своими требованиями и претензиями, иногда в виде угроз в стиле «не сомневайтесь, мы пойдем в суд». И на этом этапе, когда претензии покупателя вербализированы, у застройщика есть время и возможность найти компромисс, снизить градус недовольства или банально устранить повод для потенциального судебного разбирательства. Конечно, это работает, если целью спора не является сам спор, что не является такой уж редкостью.
– Процедуру устранения недостатков, которая действует с 2022 года, многие покупатели называют «ущемляющей их права». А как на это смотрят застройщики?
– Это вечная игра в полицейских и воров, только не очень понятны роли. Ущемление прав покупателей или их обман, на что сетуют многие дольщики – не является целью даже самого некомпетентного или скаредного застройщика. Но девелопер/застройщик – это «бумажный рыцарь», основной предмет приложения его усилий и средств – документы, а строят дома подрядные организации и их работники, не всегда обладающие необходимым образованием, навыками и опытом. Именно огрехи работы подрядчиков видят покупатели, и исправлять их также должны люди в желтых жилетах, а не застройщик в дорогом костюме. Просто на момент выявления недостатков покупателем, часть подрядчиков могут уже уйти с объекта или даже с рынка, соответственно застройщик будет вынужден нанять других на доделку/переделку, а на это нужно время. Все мы хотим жить как в сказке, но по щучьему велению и моему хотению строительные огрехи не исправляются.
Ранее ФАН писал что нужно обязательно проверить при самостоятельной приемке квартиры у застройщика.