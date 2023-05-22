Эксперт Дедков раскрыл суть нового законопроекта о «потребительском терроризме»

– Это вечная игра в полицейских и воров, только не очень понятны роли. Ущемление прав покупателей или их обман, на что сетуют многие дольщики – не является целью даже самого некомпетентного или скаредного застройщика. Но девелопер/застройщик – это «бумажный рыцарь», основной предмет приложения его усилий и средств – документы, а строят дома подрядные организации и их работники, не всегда обладающие необходимым образованием, навыками и опытом. Именно огрехи работы подрядчиков видят покупатели, и исправлять их также должны люди в желтых жилетах, а не застройщик в дорогом костюме. Просто на момент выявления недостатков покупателем, часть подрядчиков могут уже уйти с объекта или даже с рынка, соответственно застройщик будет вынужден нанять других на доделку/переделку, а на это нужно время. Все мы хотим жить как в сказке, но по щучьему велению и моему хотению строительные огрехи не исправляются.