Комитет Совфеда поддержал закон о денонсации ДОВСЕ

Международный комитет Совета Федерации поддержал закон о денонсации Россией договора об обычных вооружениях в Европе(ДОВСЕ). Об этом сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Заседание органа власти прошло с участием заместителя главы МИД России Сергеем Рябковым. РФ приостановила свое участие в договоре в 2007 году из-за несоблюдения условий соглашения со стороны НАТО.
«Комитет поддержал закон о денонсации ДОВСЕ», — сообщили в СФ.
Госдума России утвердила закон о денонсации ДОВСЕ 16 мая. Законопроект был принят единогласно — теперь РФ может размещать вооружение в Европе для защиты национальных интересов и без каких-либо ограничений, пишет RT.