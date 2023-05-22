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Комитет Совфеда поддержал закон о денонсации ДОВСЕ

Политика
Комитет Совфеда поддержал закон о денонсации ДОВСЕ

Международный комитет Совета Федерации поддержал закон о денонсации Россией договора об обычных вооружениях в Европе(ДОВСЕ). Об этом сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Заседание органа власти прошло с участием заместителя главы МИД России Сергеем Рябковым. РФ приостановила свое участие в договоре в 2007 году из-за несоблюдения условий соглашения со стороны НАТО.

«Комитет поддержал закон о денонсации ДОВСЕ», — сообщили в СФ.

Госдума России утвердила закон о денонсации ДОВСЕ 16 мая. Законопроект был принят единогласно — теперь РФ может размещать вооружение в Европе для защиты национальных интересов и без каких-либо ограничений, пишет RT.
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