Экономист Андрей Лобода: новые санкции G7 говорят о провале западного подхода к России

Все санкции, действующие вне правового поля, являются политикой протекционизма. Теперь риски сотрудничества развивающихся стран с ЕС и США обозначились отчетливее. Об этом заявил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
Как пишет ИА «Новороссия», использование валюты США и Евросоюза в расчетах сейчас для стран с отличающейся позицией от мнения Вашингтона и Брюсселя связаны с большими рисками. В санкционной политике в отношении РФ достигнут лишь успех информационного давления на Россию и весь мир. Запад активно применяет широкий спектр эффективных инструментов прокачки мозгов, отметил эксперт.
По словам Лободы, второй год подряд западные политики делают упор на беспрецедентное давление в отношении российской финансовой сферы и ограничение экспорта энергоресурсов из РФ. Однако обе инициативы не принесли желаемых результатов. Так, на нефтяном рынке цены в 2023 году продолжат рост, сокращение добычи Россией и партнерами ОПЕК+ нефти сделает страны Запада более зависимыми от нефтяных поставок, добавил экономист.