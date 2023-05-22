Экономист Андрей Лобода: новые санкции G7 говорят о провале западного подхода к России

По словам Лободы, второй год подряд западные политики делают упор на беспрецедентное давление в отношении российской финансовой сферы и ограничение экспорта энергоресурсов из РФ. Однако обе инициативы не принесли желаемых результатов. Так, на нефтяном рынке цены в 2023 году продолжат рост, сокращение добычи Россией и партнерами ОПЕК+ нефти сделает страны Запада более зависимыми от нефтяных поставок, добавил экономист.