Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Замгенсека Дан Джоанэ пообещал Украине «многолетнюю поддержку» и внедрение стандартов НАТО

Политика
Замгенсека Дан Джоанэ пообещал Украине «многолетнюю поддержку» и внедрение стандартов НАТО

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Дан Джоанэ пригласил президента Украины на саммит Альянса в Вильнюсе.

Представитель военного объединения подчеркнул готовность к дальнейшей поддержке Киева во время саммита в Люксембурге. Также он сообщил о приглашении украинского лидера на встречу натовских стран в Вильнюсе.

«Мы работаем над многолетней поддержкой Украины, поможем перейти ей на стандарты НАТО, ценим способность украинцев быстро обучаться», — заявил Дан Джоанэ.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал поставки западного вооружения Киеву после окончания украинского конфликта. Об этом сообщали авторы канала RT.
зеленский саммит нато вильнюс нато поставки вооружения нато и украина
Военкоры ФАН