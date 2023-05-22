Замгенсека Дан Джоанэ пообещал Украине «многолетнюю поддержку» и внедрение стандартов НАТО

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Дан Джоанэ пригласил президента Украины на саммит Альянса в Вильнюсе.
Представитель военного объединения подчеркнул готовность к дальнейшей поддержке Киева во время саммита в Люксембурге. Также он сообщил о приглашении украинского лидера на встречу натовских стран в Вильнюсе.
«Мы работаем над многолетней поддержкой Украины, поможем перейти ей на стандарты НАТО, ценим способность украинцев быстро обучаться», — заявил Дан Джоанэ.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал поставки западного вооружения Киеву после окончания украинского конфликта. Об этом сообщали авторы канала RT.