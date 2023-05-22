Массовый забег в Приморье закончился смертью одной из участниц

Любители трейлраннинга ежегодно собираются в районе горы Литовка, чтобы проверить себя и посостязаться друг с другом, сообщает ИА PrimaMedia. Старт очередному мероприятию был дан в 11:20 20 мая. А в 3:00 21 мая врачи скорой помощи зафиксировали смерть одной из участниц.