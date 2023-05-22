Массовый забег в Приморье закончился смертью одной из участниц

В Шкотовском районе Приморского края проводился традиционный ежегодный забег по пересеченной местности, закончившийся трагически. Во время спортивного мероприятия скончалась женщина 1969 года рождения.
Любители трейлраннинга ежегодно собираются в районе горы Литовка, чтобы проверить себя и посостязаться друг с другом, сообщает ИА PrimaMedia. Старт очередному мероприятию был дан в 11:20 20 мая. А в 3:00 21 мая врачи скорой помощи зафиксировали смерть одной из участниц.
Краевая прокуратура инициировала проверку по факту случившегося. Надзорное ведомство даст правовую оценку степени соблюдения всех мер безопасности при организации спортивного мероприятия. Также нуждаются в проверке медики, давшие женщине разрешение на участие в забеге.