Опрос показал, что 48% россиян не одобряют проведение корпоративов

Около половины россиян негативно относятся к проведению корпоративов. Об этом говорится в материале издания «Газета.ru» со ссылкой на результаты социологического опроса, проведенного сотрудниками сервиса SuperJob.
Как указано в публикации, о нелюбви к подобным мероприятиям заявили 48% респондентов. По сравнению с 2021 годом показатель вырос на шесть процентных пунктов.
В то же время стало известно, что последний такой праздник пропустил почти каждый второй трудоустроенный гражданин. Порядка 33% сотрудников не принимали участие в корпоративе по уважительной причине. Еще 15% опрошенных признались, что прогуляли вечеринку с коллегами.
Аналитики выяснили, что многие россияне считают неинтересным формат корпоративов. Также им кажется плохой сама организация данных мероприятий.
Меж тем 52% респондентов положительно отнеслись к идее праздников, которые проводят компании. При этом 34% россиян одобрили пропуски совместных вечеринок, объяснив свою позицию правом людей на личное время.
До этого в России предложили ввести шестидневную рабочую неделю. Однако, по мнению депутата Государственной думы Никиты Чаплина, реализация этой инициативы не повлияет на продуктивность сотрудников.