Опрос показал, что 48% россиян не одобряют проведение корпоративов

В то же время стало известно, что последний такой праздник пропустил почти каждый второй трудоустроенный гражданин. Порядка 33% сотрудников не принимали участие в корпоративе по уважительной причине. Еще 15% опрошенных признались, что прогуляли вечеринку с коллегами.