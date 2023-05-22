Петербургские рыбаки остались без улова из-за попавшей на видео наглой змеи

Жители Ленинградской области отправились на рыбалку, но пойманную «добычу» украл уж прямо у них на глазах.
Соответствующим видео очевидцы поделились в социальной сети «ВКонтакте». Сообщается, что петербуржцы рыбачили все выходные. За это время в сети им попалась только одна рыба. Ее и украл уж.
Зверь не боялся людей. Он быстро схватил рыбу и потащил ее к разложенному недалеко камышу. После этого уж без страха начал лакомиться добычей.
«В общем, остались мы без ухи», — резюмировал пострадавший.
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