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Петербургские рыбаки остались без улова из-за попавшей на видео наглой змеи

Происшествия
Петербургские рыбаки остались без улова из-за попавшей на видео наглой змеи

Жители Ленинградской области отправились на рыбалку, но пойманную «добычу» украл уж прямо у них на глазах.

Соответствующим видео очевидцы поделились в социальной сети «ВКонтакте». Сообщается, что петербуржцы рыбачили все выходные. За это время в сети им попалась только одна рыба. Ее и украл уж.

Зверь не боялся людей. Он быстро схватил рыбу и потащил ее к разложенному недалеко камышу. После этого уж без страха начал лакомиться добычей.

«В общем, остались мы без ухи», — резюмировал пострадавший.

Змеи нередко выползают к людям в разных городах России. Некоторые виды могут оказаться ядовитыми. Ранее терапевт Наталья Зубарева объяснила, как нужно действовать после укуса животного. Ее слова приводит RT. По мнению врача, главное – не паниковать и действовать быстро.
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