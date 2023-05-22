Спрос на семейную ипотеку в России вырос на 32% за год

В период первого квартала текущего года в России поднялся спрос на семейную ипотеку — примерно на 32% относительно этого же периода 2022 года, сообщает пресс-служба финансового маркетплейса «Выберу.ру».
По статистике, заинтересованность в сельской ипотеке на текущий момент упала на 17%. Также наблюдается спад спроса и в дальневосточной ипотеке – на 15%. Данные сравниваются с аналогичными показателями 2022 года.
Однако в апреле – мае общий спрос на ипотеку поднялся на 10%. Исполнительный директор «Выберу.ру» Ярослав Баджурак отметил, что по сравнению с прошлым годом, люди вернулись на рынок и проявили готовность покупать недвижимость.
Прежде интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что финансовый эксперт Василий Крючков поделился схемами досрочного погашения ипотеки. Он отметил, что существует два варианта, каждый из которых имеет определенные тонкости и условия для кредитованной стороны.