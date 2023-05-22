Шестеро пограничников погибли во время перестрелки с боевиками в иранском городе Сераван

Преступники сбежали с места событий, скрывшись на территории соседнего государства.
По меньшей мере шестеро иранских пограничников погибли в результате столкновения с боевиками в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны. Инцидент произошел в населенном пункте Сераван неподалеку от территории Пакистана.
Иранский прокурор Мехди Шамсабади сообщил СМИ, что нападение было совершено группой злоумышленников, пытавшихся проникнуть на территорию Исламской Республики. После перестрелки с местными силами безопасности радикалы бежали через границу.
Провинция Систан и Белуджистан граничит с Пакистаном и Афганистаном. Этот регион нередко становится местом столкновений с контрабандистами, наркоторговцами, радикалами из числа белуджей и мусульман-суннитов. Тем не менее последний инцидент стал самым смертоносным за последние месяцы. Местные правоохранители начали расследование произошедшего.
Тегеран активно противостоит разного рода экстремистам, продолжающим действовать на Ближнем Востоке. Только накануне появилось сообщение об оглашении приговора двум исполнителям теракта у мавзолея Шах-Черах в городе Шираз.