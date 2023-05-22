Шестеро пограничников погибли во время перестрелки с боевиками в иранском городе Сераван

Провинция Систан и Белуджистан граничит с Пакистаном и Афганистаном. Этот регион нередко становится местом столкновений с контрабандистами, наркоторговцами, радикалами из числа белуджей и мусульман-суннитов. Тем не менее последний инцидент стал самым смертоносным за последние месяцы. Местные правоохранители начали расследование произошедшего.