Накануне в японской Хиросиме завершился саммит «Большой семерки», который назвали «очередной демонстрацией отчаянной атаки Запада на Россию и Китай». Как считает российский политолог Владимир Корнилов, президент Украины Владимир Зеленский «сбежал от украинцев» ради отчета перед своими реальными западными хозяевами.
Как сообщили западные агентства, подводя итоги встречи лидеров стран «Большой семерки», «богатые страны «группы семи» дали понять России, что они готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе». А заодно предоставили президенту Зеленскому шанс привлечь на свою сторону такие страны «глобального Юга», как Бразилия и Индия. В список ключевых заявлений «ведущих демократий мира» в Хиросиме также было якобы включено «недоверие Китаю» как мировому торговому партнеру.
При этом издание The New York Times очень метко указала, что главным объединяющим фактором «демократических лидеров» было недовольство ими в родных странах. Рейтинги одобрения каждого из политиков, приехавших на саммит, не достигали, по данным Morning Consult, и 50%. А текст итогового коммюнике подтвердил, что «группа семи» собралась в Хиросиме не мирные инициативы обсуждать, а «перемывать косточки РФ и КНР».
Мировые СМи отметили и примечательный момент — президент Бразилии Луис Лула да Силва заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не пришел на встречу с ним на саммите G7. При этом Лула да Силва отметил, что Зеленский «взрослый человек и, видимо, знает, что делает». Эксперты сочли это «грязными играми» G7 — по инсайдерской информации, об этой встрече да Силву лично попросил президент Франции Эмманюэль Макрон, тот нехотя согласился, а Зеленский в итоге не пришел.
Напомним, ранее да Силва поддержал китайский план мирного урегулирования на Украине, что не понравилось западным странам. На встрече бразильский лидер мог еще раз это озвучить, поэтому Зеленскому порекомендовали проигнорировать встречу с ним.
Как считает российский политолог, международный обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов, Западу не удалось публично перетянуть страны «глобального Юга» на свою сторону в украинском вопросе.
«На мой взгляд, «гвоздем программы» саммита стал президент Украины Владимир Зеленский, имевший в Хиросиме статус вип-гостя. С этим сложно спорить, достаточно посмотреть на обложки ведущих мировых изданий и «шапки» дайджестов новостей. Зеленский обязательно упоминается всеми СМИ среди основных участников саммита — в отличие от президента Бразилии, и даже от премьер-министра Индии», — указал Корнилов.
Украина вообще стала одной из центральных тем повестки дня форума, продолжил аналитик.
«Очень много разговоров между мировыми лидерами было посвящено продолжению снабжения Украины современным оружием и военной техникой — истребителями, дальнобойными ракетами, танками, БМП и так далее. То есть, хотим мы того или нет, но украинская тематика сегодня остается одной из центральных в мировой повестке дня, — сообщил Корнилов. — В свою очередь, Зеленский выступил в роли своеобразного «теста» для лидеров отдельных стран, особенно «глобального Юга» — станут ли они с ним встречаться, проявят лояльность, дадут ли ему какие-то обещания или нет».
При этом Зеленский прилетел в самый разгар саммита, время у него было крайне ограничено, и те участники, которые хотели с ним встретиться, сделали это, отметил эксперт.
«Некоторые сделали это в «шапочном» режиме, чисто формально, как тот же Нарендра Моди. А часть лидеров встречалась с ним незадолго до Хиросимы — как премьеры Италии и Британии Джорджа Мелони или Риши Сунак. В целом, я думаю, визит Зеленского на форум достиг своей цели — с точки зрения интересов «большой семерки». Они и дальше намерены вкладывать средства в оружие, военную технику для ВСУ, и вообще в продолжение военных действий», — указал Корнилов.
Другое дело, что ради саммита Владимир Зеленский фактически сбежал от собственного народа, наплевав на очередную годовщину своей инаугурации, считает Корнилов.
«В канун этой даты он обычно отчитывался перед собственными избирателями о том, как прошел еще один год его правления. Но на этот раз он предпочел отчитываться перед своими реальными «хозяевами», а не избирателями. И при этом держаться подальше от Украины, что, на мой взгляд, тоже является показателем — потому что на фоне потери Артемовска похвастаться ему перед украинцами было попросту нечем», — заключил аналитик.
Напомним, в совместном заявлении лидеров «Большой семерки» также содержался призыв к Ирану отказаться от поддержки РФ и не передавать Москве какие-либо вооружения. При этом в документе самой Украине был посвящен лишь один абзац — при 40-страничном объеме текста. Кроме того, страны G7 подтвердили «исключительную важность» реализации зерновой сделки, но выразили озабоченность действиями РФ. «Мы призываем Россию отменить меры, препятствующие экспорту российского зерна и удобрений», — сообщили западные лидеры, проигнорировав очередное продление сделки Россией.