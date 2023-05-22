Политолог Корнилов: ради саммита G7 Зеленский сбежал от собственного народа

Мировые СМи отметили и примечательный момент — президент Бразилии Луис Лула да Силва заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не пришел на встречу с ним на саммите G7. При этом Лула да Силва отметил, что Зеленский «взрослый человек и, видимо, знает, что делает». Эксперты сочли это «грязными играми» G7 — по инсайдерской информации, об этой встрече да Силву лично попросил президент Франции Эмманюэль Макрон, тот нехотя согласился, а Зеленский в итоге не пришел.