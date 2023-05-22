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В Петербурге отравившуюся алкоголем шестиклассницу госпитализировали в тяжелом состоянии

Происшествия
В Петербурге отравившуюся алкоголем шестиклассницу госпитализировали в тяжелом состоянии

В Санкт-Петербурге 13-летняя девочка попала в больницу после выпитого алкоголя. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Вечером 21 мая в медицинское учреждение из неустановленного адреса был доставлен ребенок 13 лет в сопровождении отца. Девочке диагностировали алкогольную интоксикацию, несовершеннолетняя находилась в тяжелом состоянии.

Известно, что пациентка опросу не подлежала. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают место и детали происшествия.

Ранее в Москве онкобольной мужчина попытался задушить 5-летнего внука из-за того, что мальчик нашел спрятанную бутылку вина, сообщает РИАМО.
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