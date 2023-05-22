В США заявили о «тихой подготовке» еврочиновников к возможному поражению Байдена на выборах 2024 года

Выборы президента США пройдут только в 2024 году, однако чиновники в Евросоюзе уже пытаются сделать как можно больше, чтобы подготовиться к возможному поражению нынешнего главы Соединенных Штатов Джо Байдена, пишет обозреватель Сильвия Амаро.