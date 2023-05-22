В США заявили о «тихой подготовке» еврочиновников к возможному поражению Байдена на выборах 2024 года

Выборы президента США пройдут только в 2024 году, однако чиновники в Евросоюзе уже пытаются сделать как можно больше, чтобы подготовиться к возможному поражению нынешнего главы Соединенных Штатов Джо Байдена, пишет обозреватель Сильвия Амаро.
В ЕС опасаются, что подход Белого дома может измениться из-за прихода новой администрации. В таком случае, нынешней «рабочей практике» между США и Европой «придет конец», убеждена журналист.
Беспокойство среди еврочиновников вызывает и тот факт, что им придется решать проблему Украины в одиночестве после потенциального поражения Байдена в 2024 году. Как результат, в ЕС начали «тихую подготовку» к подобному сценарию.
«В Европе осознают, что, кто бы ни стал следующим американским президентом, он, естественно, будет иметь в виду интересы США, которые часто не совпадают с тем, чего хочет Европа», — говорится в материале телеканала CNBC.
Президенту США Джо Байдену ранее понадобилось несколько минут, чтобы открыть свой зонт. Инцидент произошел по прибытии политика в Хиросиму для участия в саммите G7.
Байден также попросил журналистов умолкнуть, когда они начали задавать ему вопросы. Подробности приводит RT.