Гинеколог Давыденко заявила, что оргазм позволяет женщинам избавиться от головной боли

В момент близости мышцы тазового дна сокращаются. Это позволяет им оставаться в тонусе. Более того, при оргазме тело выделяет эстроген. Он помогает увлажнять кожу, улучшает качество волос, ногтей и кожи. Врач отмечает, что возбуждение особенно будет полезным для рожавших женщин.