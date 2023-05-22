Гинеколог Давыденко заявила, что оргазм позволяет женщинам избавиться от головной боли

Оргазм может принести женщинам неожиданную пользу. Такого мнения придерживается гинеколог Наталья Давыденко. Она уверена, что таким образом россиянки смогут справиться с головной болью.
В материале издания «Газета.Ru» эксперт объяснила действие такого состояния на представительниц прекрасного пола. В первую очередь оргазм обладает обезболивающим эффектом. Таким образом, исчезает боль в голове.
В момент близости мышцы тазового дна сокращаются. Это позволяет им оставаться в тонусе. Более того, при оргазме тело выделяет эстроген. Он помогает увлажнять кожу, улучшает качество волос, ногтей и кожи. Врач отмечает, что возбуждение особенно будет полезным для рожавших женщин.
Ранее сексолог Джорджия Грейс рассказала о пользе воздержания. Она уверена, что это помогает лучше понять себя.