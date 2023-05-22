Власти назвали причину масштабного отключения электроэнергии в Симферополе

Пресс-служба Минтоплива Республики Крым назвала причину масштабного отключения электроэнергии в Симферополе и близлежащих сел вечером 21 мая. Обесточивание случилось по причине обрыва провода из-за неблагоприятной погоды.
Сообщается, что одна из линий электропередачи была оборвана 21 мая в 22:49 после сильного порыва шквального ветра. Именно это и стало причиной частичного обесточивания Симферополя и некоторых сел Симферопольского района, уточнили в пресс-службе.
Прежде интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что на железной дороге под Симферополем в результате прогремевшего взрыва сошли пять вагонов, которые перевозили зерно. Из-за ЧП было приостановлено движение на железнодорожной ветке, которая связывает крымскую столицу и Севастополь.