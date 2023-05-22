Президент Ирана Раиси назначил нового главу Высшего совета нацбезопасности

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что 80 процентов расчетов между Ираном и РФ проходят в национальных валютах. Государства также рассматривают вариант использовать в торговле китайский юань и денежные единицы других стран, с целью полного отказа от доллара, пишет Национальная Служба Новостей.