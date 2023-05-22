Президент Ирана Раиси назначил нового главу Высшего совета нацбезопасности

Президент Ирана Эбрахим Раиси назначил нового секретаря Высшего совета национальной безопасности страны. Об этом сообщило агентство Tasnim.
Теперь данный пост займет Али Акбар Ахмадиян, который ранее возглавлял стратегический корпус КСИР. Ранее Высший совет национальной безопасности возглавлял Али Шамхани.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что 80 процентов расчетов между Ираном и РФ проходят в национальных валютах. Государства также рассматривают вариант использовать в торговле китайский юань и денежные единицы других стран, с целью полного отказа от доллара, пишет Национальная Служба Новостей.