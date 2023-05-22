В Польше оценили угрозу от упавших рядом с городом Быдгощ обломках ракеты

Ракета, обломки которой нашли около города Быдгощ в апреле, не представляла для Польши угрозы. Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Марчин Очепа.
Представитель оборонного ведомства указал, что речь не идет о ракете, которая была нацелена на Польшу. По его словам, речи об атаке на территорию страны не было.
Очепа указал, что данная ракета должна была обмануть систему противовоздушной обороны Украины. В результате неполадки она изменила маршрут и самоликвидировалась.
«Иными словами, мы не имели здесь дело ни с угрозой, ни с целенаправленной атакой», — сообщил он.
При этом он сравнил нахождение обломков ракеты на территории Польши с поиском иголки в стогу сена. Об этом информирует RT.