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В Польше оценили угрозу от упавших рядом с городом Быдгощ обломках ракеты

Армия
В Польше оценили угрозу от упавших рядом с городом Быдгощ обломках ракеты

Ракета, обломки которой нашли около города Быдгощ в апреле, не представляла для Польши угрозы. Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Марчин Очепа.

Представитель оборонного ведомства указал, что речь не идет о ракете, которая была нацелена на Польшу. По его словам, речи об атаке на территорию страны не было.

Очепа указал, что данная ракета должна была обмануть систему противовоздушной обороны Украины. В результате неполадки она изменила маршрут и самоликвидировалась.

«Иными словами, мы не имели здесь дело ни с угрозой, ни с целенаправленной атакой», — сообщил он.

При этом он сравнил нахождение обломков ракеты на территории Польши с поиском иголки в стогу сена. Об этом информирует RT.
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