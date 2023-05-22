Блогер из Нижнего Тагила избил свою собаку в прямом эфире

Граждане выразили свое возмущение в связи с жестоким обращением блогера с собственной собакой, которую он в прямом эфире многократно бьет по голове. В местную полицию поступило уже множество заявлений с требованием привлечь живодера к ответственности, сообщает «Тагил Лайф».