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Международный фестиваль сказок состоится в Банги

Весь мир
Международный фестиваль сказок состоится в Банги

Банги, 22 мая. Международный фестиваль сказок и устного творчества состоится в Министерстве искусств, культуры и туризма Центральноафриканской Республики.

Мероприятие направлено на популяризацию национальной культуры среди подрастающего поколения Черного континента. Встречи пройдут в столице государства, а также городах Бимбо, Ландже, Гбабу и Зонго.

Представители Бенина, Буркина-Фасо, Камеруна, Кот-д'Ивуара, Сенегала, Того и Демократической Республики Конго познакомят участников с фольклором своих стран.

Ранее в ЦАР состоялся фестиваль африканского кино. Мероприятие было посвящено теме «Общее будущее», присутствующие ознакомились с художественными произведениями соотечественников и обменялись мнениями о перспективах кинематографа на Черном континенте.

Позднее руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей России Сергей Черемин сообщил, что в этом году День Африки может пройти в столице РФ. Событие приурочено к годовщине создания в доме правительства Москвы Организации африканского единства 25 мая 1963 года.
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