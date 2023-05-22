Международный фестиваль сказок состоится в Банги

Банги, 22 мая. Международный фестиваль сказок и устного творчества состоится в Министерстве искусств, культуры и туризма Центральноафриканской Республики.
Мероприятие направлено на популяризацию национальной культуры среди подрастающего поколения Черного континента. Встречи пройдут в столице государства, а также городах Бимбо, Ландже, Гбабу и Зонго.
Представители Бенина, Буркина-Фасо, Камеруна, Кот-д'Ивуара, Сенегала, Того и Демократической Республики Конго познакомят участников с фольклором своих стран.
Ранее в ЦАР состоялся фестиваль африканского кино. Мероприятие было посвящено теме «Общее будущее», присутствующие ознакомились с художественными произведениями соотечественников и обменялись мнениями о перспективах кинематографа на Черном континенте.
Позднее руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей России Сергей Черемин сообщил, что в этом году День Африки может пройти в столице РФ. Событие приурочено к годовщине создания в доме правительства Москвы Организации африканского единства 25 мая 1963 года.