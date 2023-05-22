Международный фестиваль сказок состоится в Банги

Позднее руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей России Сергей Черемин сообщил, что в этом году День Африки может пройти в столице РФ. Событие приурочено к годовщине создания в доме правительства Москвы Организации африканского единства 25 мая 1963 года.