На корабле и самолете: что представляет собой новый ракетный комплекс «Гермес»

В России продолжаются испытания нового многофункционального ракетного комплекса «Гермес», который предназначен для уничтожения вражеской бронетехники, летательных аппаратов, а также фортификационных сооружений.
«Ведутся испытания комплекса «Гермес». Решение о поставке будет принято по результатам испытаний», — рассказали РИА Новости в пресс-службе КБП, который входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».
Представители предприятия добавили, что инженеры модернизируют перспективную установку с «учетом изменения обстановки и задач».
Цели «Гермеса»
Согласно спецификации, перспективный комплекс управляемого ракетного оружия, а именно так он проходит по типологии вооружения, предназначен для поражения одиночных и групповых целей — танков, другой бронированной техники, инженерных и фортификационных сооружений, надводных кораблей, катеров, а также и низкоскоростных летательных аппаратов. Дистанция поражения одиночным или залповым огнем происходит на дальности до 100 километров.
Ракета базовой версии разгоняется до 1,3 тысячи метров в секунду и имеет осколочно-фугасную боевую часть в 28 килограммов. Примечательно, непосредственно перед попаданием, снаряд резко меняет траекторию, взмывая вверх и пикируя на цель. Это выделяет ее в лучшую сторону, если сравнивать с теми же ПТУР «Атака» или «Вихрь».
Варианты системы
Существует несколько модификаций перспективного комплекса.
«Гермес» — базовая или наземная система, способная размещаться на колесной и гусеничной технике высокой проходимости. Именно в таком варианте, при условии использования радиолокационных станций, ракеты и имеют максимальную дальность поражения цели. Таким образом новая разработка максимально приближается к ОТРК. При этом стоимость снарядов у него гораздо ниже.
«Гермес-А» — работают инженеры и над авиационным вариантом, однако в таком случае он сможет ликвидировать цели на расстоянии от 15 до 20 километров. Способен вести огонь на дальности выше ПЗРК и ПВО малого радиуса действия. Имеется возможность проводить залповый пуск сразу по нескольким объектам противника, увеличивая тем самым урон и не давая ответить после первого же попадания.
Отметим, сверхзвуковая скорость полета ракеты способна «прорвать» активную защиту чужой техники. Носитель, а это могут быть как ударные самолеты, так и вертолеты, способен вмещать до 16 снарядов в двух пусковых установках.
«Гермес-К» — морская модификация, ставится на корабли малого и среднего водоизмещения. В зависимости от ставящихся задач, может быть оборудована боеприпасами как обычной, так и повышенной дальности.
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