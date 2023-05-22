На корабле и самолете: что представляет собой новый ракетный комплекс «Гермес»

Ракета базовой версии разгоняется до 1,3 тысячи метров в секунду и имеет осколочно-фугасную боевую часть в 28 килограммов. Примечательно, непосредственно перед попаданием, снаряд резко меняет траекторию, взмывая вверх и пикируя на цель. Это выделяет ее в лучшую сторону, если сравнивать с теми же ПТУР «Атака» или «Вихрь».