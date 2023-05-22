Новый глава ПНСт Ливии объявил о начале всеобъемлющего национального диалога

Бенгази, 22 мая. Назначенный парламентом глава Правительства национальной стабильности (ПНСт) Ливии премьер-министр Усама Хаммад объявил о начале всеобъемлющего национального диалога, пишут арабские СМИ.
Хаммад выступил с речью, призвав Миссию по поддержке ООН в республике помочь разрешить кризис в североафриканском государстве. Кроме того, он выразил приверженность международным договорам и соглашениям с мировыми органами и организациями.
«Я благодарю членов Палаты представителей за их доверие к моему назначению возглавить ливийское правительство в нынешних условиях и главу ПНСт Фатхи Башагу за его позицию в стране. Мы пытаемся завершить путь к желаемой стабильности», — заявил он.
Новый премьер-министр объявил о своем стремлении достичь конкретных целей в предстоящий период, главными из которых являются укрепление экономики, безопасности и социальная стабильность.
«Мы — правительство всех граждан республики, скоро будет проведен национальный диалог, гарантирующий права и свободы, помогая переселенцам», — добавил он.
Ранее Палата представителей Ливии большинством голосов вынесла вотум недоверия в отношении бывшего премьер-министра Правительства национальной стабильности (ПНСт) Фатхи Башаги. На его место временно назначен министр финансов ПНСт Усама Хаммад.