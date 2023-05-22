В канализации строящегося дома в Сертолово нашли тело недоношенного младенца

В городе Сертолово Ленинградской области в канализации строящегося дома обнаружили тело младенца. Об этом сообщает издание «Петербургский дневник».
Инцидент произошел 21 мая. Труп ребенка нашли на территории дома №5 в северной части города, сейчас там идет строительство. По предварительным данным, малыш родился недоношенным и весил менее одного килограмма.
По факту случившегося начата проверка. Правоохранители выясняют детали произошедшего.
Ранее СК возбудил уголовное дело из-за смерти ребенка-сироты после отравления неизвестным веществом в Ленобласти, сообщает RT. Тело было обнаружено в детском доме.